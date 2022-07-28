Эксперт протестировал сеть билайн в Санкт-Петербурге и других городах после масштабной модернизации.Фото: пресс-служба билайн

Агентство TelecomDaily измерило качество мобильной связи почти в сотне мест, расположенных в 11 регионах. В абсолютном большинстве локаций полученные скорости были выше 5-10 Мбит/с, которых, по данным агентства, хватает для комфортного использования сервисов на мобильном телефоне. В половине из всех измеренных локаций агентство зафиксировало у билайн самые высокие скорости мобильного интернета среди операторов «большой четверки».

Денис Кусков, директор аналитического агентства TelecomDaily:

«Информационно аналитическое агентство TelecomDaily проводит исследования качества связи регионов Российской Федерации с 2007 года. У нас есть возможность сравнить результаты разных лет. Мы видим, что за последние два года билайн провел большую работу по строительству новых базовых станций и оптимизации своих сетей. Модернизация сети позволила сделать большой шаг вперед и предоставлять своим клиентам услуги на новом уровне, который может покрывать потребности пользователей».

билайн за последние несколько лет значительно укрепил сеть 4G и расширил ее охват. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G выросла почти в 3 раза. По итогам 2021 года скорости мобильного интернета выросли на 30%.

Тестирование показало, что снятые на камеру смартфона изображения могут улетать в чат в среднем за секунды, на отправку своего минутного видеоролика размером 60 мегабайт требуется от пары десятков секунд.

Исследование проводилось информационно-аналитическим агентством TelecomDaily в местах нахождения туристических достопримечательностей, где обычно фиксируется высокая загрузка сети на основании критериев, определенных агентством. Замеры скорости велись с помощью сертифицированного технологического комплекса TEMS Investigation на смартфонах, подключенных к сотовым сетям «большой четверки» в июне 2022 г. Ознакомиться с полными текстами исследований, применяемой методикой, а также территорией проведения можно на сайте TelecomDaily.