Видео прохода кораблей с высоты показали из вертолета Росгвардии

Росгвардия показала парад с воздуха. Фото: Управление Росгвардии по СЗФО

Видео пролета над строем кораблей во время репетиции морского парада показала Росгвардия. Вертолеты управления Северо-Западного округа задействованы в воздушной части парада. Кадря с борта винтокрылой машины опубликовала пресс-служба ведомства.

- Петербург с высоты птичьего полета. Генеральная репетиция авиационной части парада, - отмечают в ведомстве.

А сам праздник пройдет 31 июля и соберет десятки тысяч зрителей. Безопасность горожан в этот день вместе с полицией будут обеспечивать сотрудники подразделений Северо-Западного округа Росгвардии.

Посмотреть на проход боевых кораблей и пролет авиации можно будет в Петербурге и Кронштадте.