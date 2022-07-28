Огромная крыса таскала абрикосы из ящика в фермерском магазине на Заневском проспекте

Крыска пришла в магазин за абрикосами. Фото: Светлана Ильина.

Наглую крысу сняли на видео через стекло фермерского магазина жители Петербурга. Внушительный размеров грызун по-хозяйски залезал в ящики с фруктами и овощами, выбирая лучшее и унося к себе в норку. Особенно крыске приглянулись абрикосы.

- Мы проходим мимо, а она выползает. Решили ее не смущать и замерли. Потом смотрим, а она абрикосы таскает один за одним, - рассказала читательница «КП-Петербург», снявшая видео с хвостатым грызуном.

Сколько именно абрикосов крыса успела украсть, никто точно не знает. Но, судя по ее наглости, людей она почти не боится и свободно гуляет по магазину.

Отметим, что хвостатую воровку заметили в одном из супермаркетов на Заневском проспекте. Вдруг местных жителей это заинтересует.