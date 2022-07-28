Автобусные перевозчики увеличивают число рейсов из Петербурга в Финляндию

Число рейсов в Финляндию увеличат из-за ажиотажа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Два крупных автобусных перевозчика, Ecolines и Lux Express, намерены увеличить количество рейсов из Петербурга в Хельсинки на фоне ажиотажного спроса. На данный момент купить билет до Финляндии практически невозможно – все места распроданы.

- С6 августа перевозчик Ecolines увеличивает количество отправлений из Петербурга в Хельсинки и обратно с двух до трех в день, - пишет «Интерфакс».

Кроме того, еще один вечерний рейс из Хельсинки, который ходит с четверга по воскресенье, переведут в ежедневный режим.

Lux Express, в свою очередь, добавит ночные рейсы Из Петербурга и Хельсинки с 1 августа. О пока купить билеты из Северной столицы в Финляндию возможно только у мелких перевозчиков.

Напомним, что сухопутная граница для туристов была открыта с 15 июля. Однако ни авиационного ни железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией сейчас нет. Только автобус или машина.