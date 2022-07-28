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Происшествия28 июля 2022 17:30

Суд назвал возможные причины пожара на «Невской Мануфактуре»

На скамью подсудимых сядут двое руководителей предприятия
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Суд принял к рассмотрению дело о пожаре на "Невской мануфактуре".

Суд принял к рассмотрению дело о пожаре на "Невской мануфактуре".

Фото: Артем КИЛЬКИН

Невский районный суд Петербурга принял к рассмотрению дело в отношении двух бывших руководителей на «Невской Мануфактуры». Кроме того, в опубликованных материалах указывается возможная причина масштабного пожара, стоившего жизни сотруднику МЧС.

- Не позднее 12 часов 24 минут 12.04.2021 произошел пожар, причиной которому в равной доле вероятности стали: воспламенение горючих материалов при тепловом проявлении электроэнергии в результате аварийного режима работ электрооборудования, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кроме того, причиной возгорания также могли стать вспыхнувшие пары краски от тепла промышленного фена, нагретая конфорка плитки, разряд статистического электричества или любая искра от электроприборов.

В результате ЧП выгорело все историческое здание с 1 по 6 этажи. При тушении пожара трое сотрудников МЧС пострадали, а один – Илья Билецкий – погиб.