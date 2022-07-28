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Происшествия28 июля 2022 17:58

Пьяный «ниндзя» разнес автобусную остановку на проспекте Солидарности

Видео подвигов мужчины попало в соцсети
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Веселом поселке мужчина разнес остановку. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

В Веселом поселке мужчина разнес остановку. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Жители Веселого поселка сняли на видео не менее «веселого» мужчину, который в приступе ярости разнес автобусную остановку на проспекте Солидарности. От рук пьяного «ниндзя» пострадала одна секция павильона. Все это на видео снимали пассажиры стоявшего рядом такси.

- Ниндзя на проспекте Солидарности, 9, будьте осторожны! – пишут очевидцы в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, яростные удары по остановке были вызваны неудачной попыткой познакомиться с девушками. После этого мужчина стал показывать «запрещенные приемы», но после выплеска заряда ярости, успокоился.

Неизвестно, чем закончилась история, но если полиция найдет «ниндзю», то ему придется оплатить весьма недешевый ремонт остановки.