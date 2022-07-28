Жители Петербурга не смогут получить вид на жительство или учебную визу Эстонии

Получить вид на жительство, учебную или трудовую визу Эстонии больше не получится. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все, «лавочка закрылась». Жители Петербурга и Ленобласти, впрочем, как и все граждане России больше не смогут получить вид на жительство в Эстонии. По крайней мере в ближайшее время. Прибалтийское государство определило новые ограничения против россиян.

- Для граждан РФ вводится запрет на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии, - пишет «Мойка 78».

Кроме того, ограничивается выдача также и трудовых виз для россиян и белорусов. Получить разрешение на легальную работу в Эстонии смогут лишь те, у кого уже есть виза.

По словам эстонских политиков, новые меры помогут избежать обхода международных санкций, наложенных на Россию.