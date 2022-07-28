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Политика28 июля 2022 18:19

Жители Петербурга не смогут получить вид на жительство или учебную визу Эстонии

Прибалтийская страна ввела новые ограничения для россиян
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Получить вид на жительство, учебную или трудовую визу Эстонии больше не получится.

Получить вид на жительство, учебную или трудовую визу Эстонии больше не получится.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Все, «лавочка закрылась». Жители Петербурга и Ленобласти, впрочем, как и все граждане России больше не смогут получить вид на жительство в Эстонии. По крайней мере в ближайшее время. Прибалтийское государство определило новые ограничения против россиян.

- Для граждан РФ вводится запрет на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в Эстонии, - пишет «Мойка 78».

Кроме того, ограничивается выдача также и трудовых виз для россиян и белорусов. Получить разрешение на легальную работу в Эстонии смогут лишь те, у кого уже есть виза.

По словам эстонских политиков, новые меры помогут избежать обхода международных санкций, наложенных на Россию.