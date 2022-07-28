МЧС предупреждает о ливнях, грозах и граде в Ленобласти

На Северо-Запад идут дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

На носу выходные, а это значит, что капризная северная погода опять готовит неприятный сюрприз. Так, управление МЧС по Ленинградской области уже предупреждает жителей региона о ливнях с грозами и даже градом.

- 29 июля на территории Ленинградской области местами ожидаются ливни, грозы, град. При грозах порывы ветра до 15 метров в секунду, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Тепло также постепенно покидает Северо-Запад России. В пятницу в Ленобласти синоптики обещают от 9 до 14 градусов ночью и до 22 со знаком плюс днем. Атмосферное давление сильно меняться не будет и составит 761 мм ртутного столба.

В субботу, 30 июля, без гроз, но с проливными дождями. Термометры покажут около +20 градусов. В воскресенье чуть потеплеет, а дожди станут кратковременными.