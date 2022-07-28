Петербургские врачи выходили девочку, родившуюся с весом 460 грамм

Из Первой детской больницы выписали девочку, родившуюся с вестом 460 грамм. Фото: Комитет по здравоохранению СПб.

Врачи Первой детской городской больницы поставили рекорд: они впервые в своей истории смогли выходить ребенка, родившегося с весом всего в 460 грамм. Недоношенная девочка появилась на свет 10 февраля и с тех пор была под наблюдением медков.

- Девочка родилась на 22 неделе беременности. После чего ее поместили на отделение реанимации новорожденных. В два месяца ребенок весил чуть больше килограмма, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

С этого момента малышку перевели из реанимации в отделение патологии, где выхаживали еще три месяца. На момент выписки, которая прошла 27 июля, ребенок весил уже три килограмма.

Теперь счастливая семья находится дома, но за девочкой будут вести медицинское наблюдение.

Отметим, что в Первой детской городской больнице находится крупнейшее в Европе отделение для детей с экстремально низкой массой тела (до килограмма). С начала 2022 года тут приняли 803 маленьких пациента.