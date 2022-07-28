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Происшествия28 июля 2022 19:56

Боеприпасы времен войны нашли рядом с останками солдата под Петербургом

На место выезжали взрывотехники Росгвардии
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Снаряды нашли рядом с останками красноармейца под Петербургом. Фото: ГУ Росгвардии по СПб

Снаряды нашли рядом с останками красноармейца под Петербургом. Фото: ГУ Росгвардии по СПб

Взрывотехников ОМОН «Бастион» петербургского управления Росгвардии вызвали поисковики, которые обнаружили в Пушкинском районе останки бойца Красной армии. Рядом с погибшим солдатом лежали снаряды.

- Из земли были подняты четыре гранаты Ф-1, три минометные мины, а также 76-миллиметровый артиллерийский снаряд, - сообщает пресс-служба Росгвардии.

Все боеприпасы аккуратно извлекли из земли и вывезли на полигон для уничтожения. А поисковики из отряда «Высота», остались работать на месте обнаружения останков. При помощи архивов они попытаются установить имя погибшего красноармейца.