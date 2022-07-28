Дом офицеров на Литейном получил «сказочную» подсветку

Дом офицеров получил новую подсветку. Фото: "Ленсвет".

Знаменитый петербургский Дом офицеров на Литейном проспекте стал еще краше. Специалисты «Ленсвета» установили на историческом здании художественную подсветку, подчеркивающую всю особенность «сказочной» архитектуры.

- Теперь вечером здание еще больше стало похоже на сказочный дворец, -отмечает пресс-служба правительства Петербурга.

Всего на Доме офицеров было установлено 570 современных светодиодных светильников общей мощностью 14 киловатт. Они дают поток «теплого» света, выделяя объект на одной из центральных магистралей города.

Напомним, что ранее в здании русского стиля с мозаикой, лепниной и башенками постройки конца XIX века, ранее располагалось Офицерское собрание армии и флота. Сейчас здесь открыт Музей Западного военного округа, работают библиотека и совет ветеранов Дороги жизни.