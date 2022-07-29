Ливни с грозами и до +19 градусов будет в Петербурге 29 июля

Дождливо и холодно будет в Петербурге 29 июля Фото: Артем КИЛЬКИН

Снова в Санкт-Петербурге прохладно и пасмурно. В пятницу, 29 июля 2022 года, в Северной столице будет всего около плюс 19 градусов, пройдут дожди, даже ливни с грозами, а небо будет затянуто облаками. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Северная столица останется в тыловой части циклона, и поступление холодного и влажного воздуха к берегам Невы продолжится. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге всего 19-21 градус тепла, по Ленинградской области 17-22 градуса. Ветер прохладный, западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый при грозах.

Далее такие же холодные и дождливые выходные. Погода наладится лишь к середине недели.