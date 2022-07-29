Торговый центр загорелся на проспекте Стачек в Петербурге

Пожар произошел в торговом центре на проспекте Стачек в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кировском районе Санкт-Петербурга загорелся торговый центр. Возгорание произошло в четвертом часу ночи 29 июля 2022 года в торговом центре, расположенном в доме 96, корпус 3, по проспекту Стачек. Как только спасательные службы получили сингал о бедствии, сразу же выехали на место.

- В 3:49 часов в торговом центре, в помещении магазина размером 30 на 40 метров загорелась обстановка. Огонь охватил 200 квадратных метров площади, - рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы.

Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был повышен до №1БИС. Спустя полчаса борьбы с пламенем, ранг пожара был снова снижен, а вскоре горение и вовсе ликвидировано.

По предварительным данным, пострадавших нет. С огнем боролись 22 человека личного состава МЧС и пять пожарных машин.