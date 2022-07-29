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Происшествия29 июля 2022 5:51

Полиция задержала пару за кражу денег у пенсионерки в Ленобласти

Обманщики представились ремонтниками вентиляции и проникли в квартиру 89-летней женщины
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция задержала пару из Тверской области за кражу у 89-летней пенсионерки

Полиция задержала пару из Тверской области за кражу у 89-летней пенсионерки

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области парочка из Тверской области обокрала пенсионерку. Молодые люди решили обмануть 89-летнюю старушку и забрать у нее все накопленные деньги. Об этом 29 июля 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- 28 июля 29-летний мужчина и его 22-летняя подруга пришли к пенсионерки, которая живет в доме 24 на Ленинградской улице в Сосновом Бору. Они убедили старушку, что собираются осмотреть и починить вентиляцию. Пока мужчина отвлекал хозяйку, девушка нашла спрятанные 75 тысяч рублей и украла их, - рассказали в полиции.

Однако пенсионерка быстро обнаружила пропажу денег и позвонила в полицию. Подозреваемых задержали в течение часа на заправочной станции на Гостилицком шоссе.

По факту возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, были ли на счету парочки другие подобные преступления.