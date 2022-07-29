Стоимость подключения к электросетям выросла в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ленинградской области выросла стоимость подключения к электросетям. Об этом местным жителям 29 июля 2022 года сообщил губернатор региона Александр Дрозденко. Однако он уточнил, что несмотря на рост цен, подключение и увеличение мощности останется доступным для всех.

- Стоимость подключения к электросетям увеличена во всех регионах. Главная составляющая в формуле - протяженность сетей. В Ленобласти она очень значительна. Тем не менее, после принятия закона, бюджет региона позволит нам компенсировать эти затраты фактически всем жителям области, - отметил Дрозденко.

Так, теперь для жителей Ленобласти, зарегистрированных в регионе больше года, стоимость подключения будет установлена в 4350 рублей за кВт - это 50 процентов от тарифа. Такая льгота будет действовать после рассмотрения законопроекта, который поступит в ЗакСобрание осенью. Для всех льготников стоимость подключения - 1 тысяча рублей за кВт.