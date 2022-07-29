Двух воров газонокосилок задержали в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области полиция задержала двух воров газонокосилок. 28 июля 2022 года сотрудники уголовного розыска остановили "Газель" на 56 километре Приморского шоссе. В машине находились два мигранта - 39 и 41-летний мужчины. А краденное оказалось у них с собой в кузове. Об этом этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Задержанные оказались подозреваемые в краже триммера и газонокосилки из частного дома в поселке Пески Выборгского района Ленобласти. Сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей, - рассказали в полиции.

Полицейские осмотрели машину мужчин, где сразу же нашли краденные газонокосилки. Сами же задержанные сказали, что не понимают, за что их арестовали.

По факту было возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет, совершали ли мужчины ранее другие кражи.