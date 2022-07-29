Новый водный маршрут запустили в Петербурге

Новый водный маршрут "Золотой треугольник" запустили в Петербурге Фото: Юлия СТАЛИНА

Новый водный маршрут появился в Петербурге. Ему дали название «Золотой треугольник». Он свяжет центр Северной столицы, включая основные достопримечательности, и исторический район города - Коломну. 28 июля пустили первый речной трамвайчик с пассажирами от нового причала у Никольских рядов.

- Для нас район Коломны многое значит. Я и сам тут родился, - заметил Сергей Корнеев, председатель комитета по развитию туризма в Петербурге. - С появлением Никольских рядов все больше туристов приходят сюда. И Коломна стала олицетворением нового Петербурга. в Коломне это новый Петербург. Люди хотят открывать для себя неизвестные места и с удовольствием возвращаются сюда еще.

Начало маршрута возле общественного пространства Никольские ряды с причала у Красногвардейского моста. Небольшие трамвайчики, рассчитанные на 11 человек, повезут по каналу Грибоедова через весь центр до Храма Спаса на Крови, затем пассажиры отправятся на Петропавловскую крепость, где увидят панораму города с Невы и затем снова вернуться через Новую Голландию в Коломну. Маршрут длится полтора часа. Стоимость билета 1000 рублей для взрослых и 600 рублей для детей.