Укравший пожертвования на 1,4 млн рублей из церкви в Петербурге мужчина отправится под суд

Под суд отправили мужчину, укравшего пожертвования на 1,4 млн рублей из церкви в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге на скамье подсудимых окажется 52-летний мужчина, который украл пожертвования из церкви в честь иконы Божьей матери «Неупиваемая чаша». Обвиняемый украл саму икону, а также деньги и украшения на общую сумму более 1,4 миллиона рублей. Об этом в прокуратуре рассказали 29 июля 2022 года.

- 3 февраля мужчина проник в православный приход домового храма под предлогом участия в службе. Он дождался, пока все уйдут, а церковь закроют, после чего забрал икону, а из киота для пожертвований все ценности, - рассказали в прокуратуре.

В ходе расследования обвиняемый вину признал и вернул все ценности приходу.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Московский районный суд для рассмотрения по существу.