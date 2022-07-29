Более 180 био-туалетов установят в центре Петербурга на День ВМФ

В центре Петербурга установят дополнительные туалеты на День ВМФ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

31 июля в Санкт-Петербурге пройдет главный парад в честь Дня Военно-морского флота. Гуляющие смогут полюбоваться кораблями, самолетами, а также послушать рок-оперу на Дворцовой площади. Специально для комфорта горожан и гостей в местах массовых гуляний установят более 180 био-туалетов. Об этом рассказали в "Водоканале".

- Восемь кабин появятся на Английской набережной, две на Сенатской площади и восемь туалетов на Адмиралтейской набережной, - рассказали на предприятии.

Еще 50 дополнительных туалетов размесят на Дворцовой площади около Певческого моста. Они будут работать до окончания всего праздника, который завершится салютом в 22:45 часов.

Помимо этого, туалеты будут еще и в Кронштадте, где также проходит парад. Кабины будут на Якорной площади, вокруг Петровского парка на Южной причальной стенке и форте Константин.