Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 июля 2022 9:16

Жителей и гостей Петербурга попросили не купаться в фонтанах на День ВМФ

Контроль за фонтанными комплексами в день праздника будет усилен
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Жителей Петербурга попросили не купаться в фонтанах на День ВМФ

Жителей Петербурга попросили не купаться в фонтанах на День ВМФ

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге жителей и гостей города попросили не купаться в фонтанах на День ВМФ. В противном случае, их просто отключат. Об этом предупредили в компании "Водоканал" 29 июля 2022 года.

- В преддверии Дня Военно-Морского Флота России - петербургский "Водоканал" усилит контроль за фонтанами, - сообщили в компании.

Горожан убедительно попросили не использовать фонтаны, как бассейны. Сотрудники, которые обслуживают фонтаны, будут их отключать, если во время праздника что-то залезет в чаши для водных процедур.

Напомним, что купание в фонтанах опасно не только для самих конструкций, так как их можно сломать, но и для самих купающихся. В фонтанах установлена электрическая подсветка, а вода в чашах может таить кишечные инфекции.