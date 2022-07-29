Жителей и гостей Петербурга попросили не купаться в фонтанах на День ВМФ

Жителей Петербурга попросили не купаться в фонтанах на День ВМФ Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге жителей и гостей города попросили не купаться в фонтанах на День ВМФ. В противном случае, их просто отключат. Об этом предупредили в компании "Водоканал" 29 июля 2022 года.

- В преддверии Дня Военно-Морского Флота России - петербургский "Водоканал" усилит контроль за фонтанами, - сообщили в компании.

Горожан убедительно попросили не использовать фонтаны, как бассейны. Сотрудники, которые обслуживают фонтаны, будут их отключать, если во время праздника что-то залезет в чаши для водных процедур.

Напомним, что купание в фонтанах опасно не только для самих конструкций, так как их можно сломать, но и для самих купающихся. В фонтанах установлена электрическая подсветка, а вода в чашах может таить кишечные инфекции.