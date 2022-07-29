Мошенники взломали соцсети Александро-Невской Лавры в Петербурге

Неизвестные взломали соцсети Александро-Невской Лавры в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Неизвестные решили захватить контроль над социальными сетями Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге. Кто-то взломал сообщество храма в социальной сети "ВКонтакте". Для каких целей, еще не установлено. Об этом сообщили в пресс-службе прихода.

- Сообщество Александро-Невской Лавры вчера, 28 июля, было взломано и в настоящий момент у пресс-службы монастыря нет к нему доступа, - сообщили в Лавре.

На данный момент специалисты пытаются восстановить контроль над группой. Но пока процесс идет, прихожан попросили не реагировать на записи в сообществе, которые могут появляться в эти дни, так как их могут писать мошенники. Как только вопрос будет решен, об этом в Лавре заявят официально.