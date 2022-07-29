Синоптик обещал возвращение жары в +27 градусов в Петербурге в августе

Тепло вернется в Петербург в августе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пока что в Санкт-Петербурге идут дожди и немного прохладно для разгара лета. Однако погода улучшится уже в начале августа. В город снова вернется жара, однако дожди пока останутся. Об этом 29 июля 2022 года рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Лето взяло паузу, но оно вернется! И пусть практически каждый день сохраняется вероятность локальных дождей, но со вторника и до конца рабочей недели в дневные часы около плюс 25-27 градусов, - рассказал синоптик.

А в ближайшие выходные в Петербурге будет пасмурно. 30 июля в городе дожди и порывистый ветер с запада. Температура воздуха всего 18-20 градусов тепла. В воскресенье в День ВМФ снова местами небольшие дожди, но будут и прояснения. Погода окажется чуть теплее - плюс 20-22 градуса.