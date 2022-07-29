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Общество29 июля 2022 9:52

Погода на День ВМФ в Петербурге будет холодной и дождливой

31 июля температура воздуха в Петербурге будет всего плюс 20 градусов
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Дожди пройдут в Петербурге на День ВМФ

Дожди пройдут в Петербурге на День ВМФ

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На День ВМФ в Санкт-Петербурге в этом году будет пасмурно и немного прохладно. 31 июля 2022 года в городе ожидается переменная облачность с дождями, а температура воздуха всего чуть выше 20 градусов. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- В воскресенье облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и чуть теплее, плюс 20-22 градуса, - поведал синоптик.

Суббота, 30 июля, будет более дождливой и прохладно. Ожидается порывистый западный ветер, а температура воздуха составит плюс 18-20 градусов.

Понедельник, 1 августа, окажется чуть теплее, но еще вечером могут пойти дожди. Потепление начнется со вторника. Локальные дожди сохранятся, но до конца недели температура воздуха будет держаться в пределах 25-27 градусов.