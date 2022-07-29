Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июля 2022 10:12

Отец подрался с пьяными мужчинами из-за сына в Мурино

Полиция разбирается в конфликте между местными жителями
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Полиция разбирается в конфликте между жителями Мурино

Полиция разбирается в конфликте между жителями Мурино

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В городе Мурино Ленинградской области отец подрался с пьяными мужчинами, заступившись за сына. В десять часов вечера 28 июля 2022 года в полицию поступило сообщение о том, что во дворе дома 27/7 по улице Шувалова дерутся люди. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Наряд прибыл на вызов. Во дворе они застали только двух подвыпивших мужчин. Те рассказали, что конфликт действительно был, но заявление писать не стали, - рассказали в полиции.

На следующий день в отделение пришли другие частники конфликта: супружеская пара с сыном-подростком и их родственник. Они рассказали, что пьяные мужчины стали оскорблять мальчика. Отец вступился за сына, из-за чего завязалась драка и он пострадал.

Сейчас полиция разбирается в конфликте. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.