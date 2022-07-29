Новая пристань для теплоходов открылась в Петербурге

В Петербурге рядом с Никольскими рядами и Семимостьем открылась новая остановка для теплоходов Фото: Юлия СТАЛИНА

В Санкт-Петербурге открылась новая пристань для теплоходов. Теперь пассажиры смогут отправляться в путешествие с набережной канала Грибоедова рядом с Никольскими рядами. Об этом 29 июля 2022 года рассказали в пресс-службе компании "Астра Марин", открывшей пристань.

- Пристань располагается около Никольских рядов и Семимостья. Она выполнена в форме палубы, а ее длина составляет около 9 метров. Здесь находятся касса и зона ожидания теплоходов, - рассказали в пресс-службе.

Пристань стала второй остановкой нового маршрута по рекам и каналам Петербурга под названием "Золотой треугольник", который проходится по историческому центру Северной столицы. Путешествие длится полтора часа. Первая остановка на линии располагается у Спаса на Крови – напротив Конюшенного ведомства на реке Мойка.

От пристани на канале Грибоедова небольшие тримараны на 11 пассажиров отходят каждые полчаса с 11:55 до 21:55 часов.