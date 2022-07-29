Трассу из Петербурга в Эстонию расширят

Дорогу из Петербурга в Эстонию расширят Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дорогу из Санкт-Петербурга в Эстонию собираются расширить. Красносельское шоссе от КАД до Гореловского путепровода сделают шестиполосным. Проект расширения участка трассы "Нарва" будет стоить 50 миллионов рублей. Об этом 29 июля 2022 года пишет "Деловой Петербург".

- Участок от Лиговского путепровода до Кингисеппского шоссе полностью будет реконструирован. От Лиговского путепровода до Красного Села — шесть полос, обход Красного Села четырехполосный плюс двухполосный проспект Ленина через сам город, - пишет издание.

Таким образом участок трассы протяженностью в 2,6 километра станет шестиполосным. Сообщается, что работы будут завершены в 2024 году.

Когда именно начнутся работы по реконструкции дороги, не сообщается.