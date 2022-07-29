Полиция накрыла нарколабораторию в садоводстве под Петербургом

В Ленобласти накрыли нарколабораторию / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Под Санкт-Петербургом полицейские накрыли нарколабораторию. Подпольное производство было организовано в садоводстве "Заречное" в Гатчинском районе Ленинградской области. Об этом 29 июля 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону.

- В мае 41-летний приезжий из Челябинской области арендовал земельный участок в садоводстве, где создал лабораторию по производству психотропного вещества в большом количестве. Продавал наркотики он через социальные сети, - рассказали в полиции.

В доме 17 по Набережной улице, где была лаборатория, полицейские нашли два огромных мешка с наркотиками, а также около 480 литров химических реактивов, лабораторную посуду, оборудование, спецодежду.

Подозреваемого отправили под стражу. Возбуждено уголовное дело.