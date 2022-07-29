50 дополнительных коек для больных коронавирусом развернули в Петербурге 29 июля

Новые койки для больных коронавирусом развернули в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге снова растет заболеваемость коронавирусом. Все чаще пациентов стали госпитализировать в больницы. С 29 июля 2022 года прием инфицированных начала городская больница №20. Об этом рассказали в комитете по здравоохранению.

- С сегодняшнего дня развернуто 50 коек для приема больных с коронавирусной инфекцией в Городской больнице №20. Это поликлиническое отделение в доме 54/2 на улице Ленсовета, - пояснили в комитете.

Дополнительные места разворачивают стремительно. Буквально накануне Госпиталь для ветеранов войн снова начала прием зараженных. В одном из корпусов больницы для дольных коронавирусом развернуто 120 коек.

По состоянию на 29 июля в Петербурге выявили еще более 1,2 тысячи зараженных, 129 человек попали в больницы.