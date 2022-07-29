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Здоровье29 июля 2022 11:48

Беглов объяснил рост заражений коронавирусом в Петербурге

Градоначальник призвал всех пройти вакцинацию до осени
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Губернатор Петербурга объяснил причину подъема заболеваемости коронавирусом

Губернатор Петербурга объяснил причину подъема заболеваемости коронавирусом

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге каждый день растет заболеваемость коронавирусом. На 29 июля 2022 года выявлено более 1,2 тысячи новых случаев. Губернатор города Александр Беглов объяснил, с чем связан этот рост.

- Сезонный подъем связан с возвращением горожан после летнего отдыха. Мы должны войти в этот период подготовленными, - отметил градоначальник.

Губернатор добавил, что горожанам следует пройти вакцинацию или ревакцинацию до осени, когда начнется подъем заболеваемости. Сделать это можно в 181 пункте вакцинации, которые работают по всему Петербургу. Запас вакцины - более 370 тысяч комплектов.

Также в городе развернуто более 1,3 тысячи коек для лечение больных. Запас препаратов в больницах пополняется каждую неделю.