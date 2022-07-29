Беглов объяснил рост заражений коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга объяснил причину подъема заболеваемости коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге каждый день растет заболеваемость коронавирусом. На 29 июля 2022 года выявлено более 1,2 тысячи новых случаев. Губернатор города Александр Беглов объяснил, с чем связан этот рост.

- Сезонный подъем связан с возвращением горожан после летнего отдыха. Мы должны войти в этот период подготовленными, - отметил градоначальник.

Губернатор добавил, что горожанам следует пройти вакцинацию или ревакцинацию до осени, когда начнется подъем заболеваемости. Сделать это можно в 181 пункте вакцинации, которые работают по всему Петербургу. Запас вакцины - более 370 тысяч комплектов.

Также в городе развернуто более 1,3 тысячи коек для лечение больных. Запас препаратов в больницах пополняется каждую неделю.