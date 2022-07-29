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Здоровье29 июля 2022 11:53

Смольный пока не будет вводить коронавирусные ограничения из-за роста заражений в Петербурге

Обстановка с распространением инфекции находится под контролем
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Смольный не будет вводить коронавирусные ограничения в Петербурге

Смольный не будет вводить коронавирусные ограничения в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге наблюдается рост заражений коронавирусом. Губернатор Александр Беглов 29 июля 2022 года отметил, что это сезонный подъем, который связан с возвращением горожан домой после отдыха. Но ситуация находится под контролем.

- Ситуация пока не требует введения новых ограничительных мер. Учреждения здравоохранения готовы к сезонному подъему, - сообщили в Смольном.

Однако губернатор посоветовал петербуржцам поскорее пройти вакцинацию или ревакцинацию, до того, как начнется осенний подъем заболеваемости. Для этого в городе развернуто более 180 пунктов вакцинации, запас вакцины - более 370 тысяч комплектов.

Напомним, что за последние сутки инфекцию выявили у 1,2 тысячи жителей города. В больницах разворачивают дополнительные койки для зараженных.