Дополнительные электрички пустят из Петербурга в Ораниенбаум 31 июля

31 июля из Петербурга в Ораниенбаум отправятся дополнительные электрички Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В воскресенье, 31 июля 2022 года, между Санкт-Петербургом и Ораниенбаумом отправят дополнительные электрички. В общей сложности на рейс выйдут 12 пар пригородных поездов. Об этом сообщили в комитете по транспорту города.

- В день проведения Главного военно-морского парада, 31 июля, на участке Санкт-Петербург – Балтийский – Ораниенбаум для удобства пассажиров будут работать дополнительные поезда, - сказали в комитете.

Первый поезд из Петербурга отправится в 9 часов утра, последний в 15:30 часов. В обратном направлении первая электричка назначена на 10 часов, а последняя на 16:45 часов. Составы будут курсировать каждые 30 минут.

Горожанам рекомендуют покупать билеты на онлайн сервисах, чтобы не стоять в очередях в пригородных кассах.