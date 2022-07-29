Уголовное дело возбудили на мать, уронившую новорожденную дочь на пол в Ленобласти

Падение месячной малышки в Волхове обернулось уголовным делом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области возбудили уголовное дело на мать, уронившую свою новорожденную дочь. Об этом 29 июля 2022 года пишет Online47. Сам инцидент произошел еще 7 июня в квартире дома в городе Волхов.

- Вечером 7 июня 44-летняя женщина взяла на руки свою дочь, которой на тот момент был всего один месяц. В какой-то момент она не удержала ребенка и уронила его на пол, - пишет издание.

Девочка очень сильно ударилась. Испуганная мать вызвала скорую помощь, которая госпитализировала ребенка в больницу. У малышки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом лобной кости. В целом состояние оценивается как тяжелое.

Известно, что женщина воспитывает девочку одна, раньше в поле зрения органов не попадала. Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.