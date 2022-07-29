На Разъезжей улице произошло ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Рядовое, но уже бессчетное ДТП с участием двухколесного транспорта, произошло в Петербурге с начала летнего сезона. На этот раз инцидент случился в самом центре города. На Разъезжей улице не разъехались велосипедист и автомобилист на «Ягуаре».

- ДТП на Разъезжей, 5. Жертв нет, ждут ГИБДД, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей происшествия, водитель премиальной иномарки при левом повороте не уступил дорогу велосипеду, либо же просто его не заметил, из-за чего и случилось столкновение.

Напомним, что только за последнюю неделю в городе произошло несколько громких ДТП с участием вело- и мототранспорта, в том числе смертельных. Так, в понедельник на Колпинском шоссе погибли муж и жена. Их байк столкнулся с фургоном и сгорел на месте. У пары остался 10-летний ребенок.