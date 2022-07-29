Натяжной потолок вспыхнул при ремонте в доме с апартаментами у Московского вокзала

В центре Петербурга тушили пожар. Фото: Артем КИЛЬКИН

Натяжной потолок стал причиной пожара в самом центре Петербурга. Огонь вспыхнул на первом этаже шестиэтажного здания у Московского вокзала, в котором располагаются апартаменты. Здесь шел ремонт.

- 29 июля в 14:39 поступило сообщение о пожаре по адресу: Полтавский проезд, дом 2. В шестиэтажном здании, в ремонтируемом помещении выгорел натяжной потолок на площади 40 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу.

На место ЧП примчались три пожарных машины и 15 спасателей. В 15:33 они отчитались о ликвидации возгорания. На данный момент сведений о пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания установят дознаватели МЧС.