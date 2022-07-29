В колледжах Петербурга до 15 августа продолжается набор на обучение по отрасли «Легкая промышленность»

Абитуриентов зовут в колледж получить перспективную специальность. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Обучающий кластер «Профессионалитета» в Петербург продолжает набор абитуриентов на специальности по отрасли «легкая промышленность». Студентов будут готовить на базе Колледжа технологии, моделирования и управления Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. В распоряжении учащихся будет и виртуальная лаборатория.

- Сейчас мы активно закупаем оборудование. 80% лабораторий будут готовы к 1 сентября, а к 1 декабря абсолютно точно кластер в полном объеме будет введен в строй, - рассказала проректор по информационной политике и приему университета Анна Коробовцева.

С сентября колледж будет вести подготовку специалистов для обувной и кожгалантерейной отрасли. Партнерами образовательного проекта являются пять ведущих обувных предприятий Петербурга, нуждающиеся в квалифицированном персонале.

Подать документы на зачисление в колледж можно до 15 августа.