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Происшествия29 июля 2022 15:47

Видео с места смертельного ДТП на Кубани, где погибла семья с тремя детьми из Петербурга, показала полиция

Авария унесла жизни дедушки, бабушки и их троих внуков
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В ДТП на Кубани погибли пятеро петербуржцев. Фото: Прокуратура Краснодарского края

В ДТП на Кубани погибли пятеро петербуржцев. Фото: Прокуратура Краснодарского края

Полиция Краснодарского края показала видео с места смертельной аварии под Тимашевском, где насмерть разбилась семья из Петербурга. В результате лобового удара с фурой на месте погибли дедушка с бабушкой, а также трое их внуков. Все приехали на юг отдыхать.

- Сегодня примерно в 15 часов 20 минут на выезде из станицы Роговской водитель автомобиля «Форд», двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком «Мерседес», - сообщает пресс-служба кубанского управления МВД.

Шофер большегруза попытался вырулить, но не успел, и многотонная машина снесла легковушку на обочину. Он сам, предварительно не пострадал, а ехавшие в «Форде» петербуржцы погибли на месте.

Известно, что жертвам аварии было 60, 50, а также 7, 11, 13 (по другим данным 14) лет.

По факту смертельного ДТП уже возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работают следователи СК, полиция и прокуратура.