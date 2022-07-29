СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на Кубани, в котором погибла семья с тремя детьми из Петербурга

По факту смертельного ДТП на Кубани возбуждено уголовное дело. Фото: Прокуратура Краснодарского края.

Следственное управление СК по краснодарскому краю завело уголовное дело по факту смертельного ДТП, в котором погибли пятеро жителей Петербурга. Жертвами аварии в Тимашевском районе стали 60-летний мужчина, его 55летняя жена и трое их внуков 7, 11 и 13 лет.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, именно водитель легковушки – за рулем «Форда» был дедушка – не справился с управлением и выехал на встречную полосу, по которой ехала фура. Избежать столкновения не удалось.

Обстоятельства аварии выясняются. Видео с места трагедии показало кубанское управление МВД.