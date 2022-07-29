Крупный застройщик отчитался о падении продаж новых квартир в Петербурге на 21%

Продажи новостроек в Петербурге резко упали. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургские застройщики отмечают существенное снижение продаж новых квартир. Так, в группе компаний «Эталон» заявили о падении спроса на 21 процент по итогам первого полугодия. Покупателей сдерживают растущие цены, высокие проценты по ипотеке и общая неопределенность.

- Во втором квартале мы наблюдали замедление продаж на фоне роста ипотечных ставок и неопределенности на рынке, - приводит слова руководства компании «РБК-Петербург».

Убытки фиксируют и другие строительные гиганты Северной столицы. У некоторых также возникли трудности с вводом объектов в срок.

Сейчас, с понижением ставок по льготной ипотеке, застройщики надеются на восстановление интереса россиян к покупке новых квартир, что поможет компенсировать провал по итогам продаж во втором квартале 2022 года.