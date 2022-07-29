Раскрепощенную красавицу-танцовщицу сняли в пустом вагоне метро в Петербурге

Раскрепощенная танцовщица устроила разминку в метро. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Стройную красавицу-танцовщицу заметили в петербургском метро. Раскрепощенная пассажирка воспользовалась поздним часом, в который вагон был почти пуст, и устроила чувственную разминку. Это сняла камера мобильного телефона.

- На днях ехал по фиолетовой ветке в одном из последних перед закрытием поездов. Пялился в свой смартфон, как вдруг увидел боковым зрением такую картину, - пишет очевидец в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

При виде девушки в облегающем черном платьице, у мужчины перехватило дыхание, а на ум пришли строки из Пушкина: «Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты».

Чем закончилась история, одинокий пассажир, увы, не рассказал.