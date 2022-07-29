Видео момента смертельного ДТП на Кубани, в котором погибла семья с тремя детьми из Петербурга

В ДТП на Кубани погибли пятеро жителей Петербурга. Фото: прокуратура Краснодарского края.

Видео момента смертельного ДТП в Краснодарском крае оказалось в распоряжении «Комсомольской правды». Днем 29 июля страшная авария унесла жизни пяти человек – дедушки, бабушки и троих их внуков. Все они возвращались с отдыха домой в Петербург.

- Около 15 часов 20 минут водитель автомобиля «Форд» под управлением 59-летнего жителя Петербурга выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком марки «Мерседес», - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В результате удара погибла 55-летняя жена водителя легковушки, а также их внуки – 7-летний мальчик и девочки в возрасте 11 и 13 лет.

Самое страшное, что все это видели родители детей, ехавшие на второй машине следом.

По факту смертельной аварии было возбуждено уголовное дело, обстоятельства ДТП устанавливают дознаватели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Видео с места смертельного ДТП на Кубани, где погибла семья с тремя детьми из Петербурга, показала полиция

Авария унесла жизни дедушки, бабушки и их троих внуков (подробности)