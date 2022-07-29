Полиция объявила в розыск психически больного отца-насильника, сбежавшего из суда в Гатчине

Андрея Бовта официально объявили в розыск. Фото: "КП-Петербург"/Олег ЗОЛОТО

Главное управление МВД по Петербургу и Ленинградской области объявило в розыск Андрея Бовта – печально известного многодетного отца-насильника из Гатчинского района. 27 июля психически больной мужчина сбежал из зала суда, куда его привезли под конвоем санитаров. С тех пор Бовт скрывается.

- За совершение преступлений против половой неприкосновенности малолетнего ребенка, а также за незаконны оборот взрывчатых веществ и оружия разыскивается Бовт Андрей Викторович, 1973 года рождения, - говорится в ориентировке, распространяемой полицией.

Приметы сбежавшего: 50-55 лет на вид, короткая стрижка, волосы русые, глаза карие. Был одет в черные куртку, брюки туфли и синюю футболку. Учитывая нестабильное психическое состояние беглеца, он может быть опасен.

Всех, кто знает о местонахождении Андрея Бовта или может сообщить информацию способную помочь в поисках, просят звонить по телефонам: 02, 112, (812) 573-21-77, (81371) 225-70.