Петербургский лифтовой завод Otis возобновил работу после смены собственника

Петербургский завод лифтов заработал после смены собственника. Фото: gov.spb.ru

Петербургский завод компании известной компании Otis возобновил работу менее, чем через два дня. Простой был вызван сменой собственника. Сейчас предприятие собирает лифты в штатном режиме и не жалуется на отсутствие заказов.

- Завод продолжает работать под управлением нового собственника, сохраняя ритмичность работы и, самое главное, рабочие места, - отметил замглавы Правительства РФ, министра промышленности и торговли Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Сам Мантуров сейчас находится с рабочим визитом в Петербурге. Вместе с губернатором города Александром Бегловым они посетили лифтовой завод, где была запущена новая линия производства.

Отметим, что на петербургском предприятии собирают лифты, способные работать в домах высотой до 40 этажей, то есть в 99% зданий, строящихся в России.