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Общество29 июля 2022 19:29

Официальное сообщество Александро-Невской Лавры «ВКонтакте» захватили неизвестные

После взлома, администраторы не имеют доступа к странице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Страничку Лавры "ВКонтакте" взломали неизвестные.

Страничку Лавры "ВКонтакте" взломали неизвестные.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестные хакеры взломали и захватили…официальное сообщество Александро-Невской Лавры «ВКонтакте», которое вели монастыря. В своем телеграм-канале они предупреждают, что за публикации на странице «ВКонтакте» после 28 июля, ответственности Лавра не несет.

- Дорогие подписчики! Сообщаем вам, что сообщество Александро-Невской Лавры «ВКонтакте» было взломано и в настоящий момент у пресс-службы монастыря нет к нему доступа, говорится в предупреждении.

Сейчас технические специалисты делают все для восстановления доступа к сообществу, но насколько затянется этот процесс, никто точно не знает.

Будут ли в Лавре заявлять об «угоне» страницы в полицию, пока неизвестно. Кому в принципе такое могло понадобиться, также вопрос открытый.