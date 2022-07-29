Официальное сообщество Александро-Невской Лавры «ВКонтакте» захватили неизвестные

Страничку Лавры "ВКонтакте" взломали неизвестные. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестные хакеры взломали и захватили…официальное сообщество Александро-Невской Лавры «ВКонтакте», которое вели монастыря. В своем телеграм-канале они предупреждают, что за публикации на странице «ВКонтакте» после 28 июля, ответственности Лавра не несет.

- Дорогие подписчики! Сообщаем вам, что сообщество Александро-Невской Лавры «ВКонтакте» было взломано и в настоящий момент у пресс-службы монастыря нет к нему доступа, говорится в предупреждении.

Сейчас технические специалисты делают все для восстановления доступа к сообществу, но насколько затянется этот процесс, никто точно не знает.

Будут ли в Лавре заявлять об «угоне» страницы в полицию, пока неизвестно. Кому в принципе такое могло понадобиться, также вопрос открытый.