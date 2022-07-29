58 домов в центре Петербурга остались без горячей воды из-за коммунальной аварии

Жители центра Петербурга остались без горячей воды. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти шесть десятков жилых домов в самом центре Петербурга остались без горячей воды на несколько дней. Причиной стала коммунальная авария.

- Из-за выявленных технологических нарушений в Центральном районе без горячего водоснабжения на данный момент остаются 58 зданий, - сообщает пресс-служба районной администрации.

Ремонт на теплоцентрали уже идет, но ждать включения горячей воды, моясь пока в тазиках, придется до трех дней. Счастливчикам из Баскова переулка, улиц Некрасова, Радищева, 9-й и 10-й Советских, обещают дать воду уже 30 июля.

6-я и 7-я Советские, а также Фурштатская и Кирочная будут ждать 31 числа. А жителям домов улиц: Исполкомская, 2-я Советская, 3-я Советская, Таврическая, Тележная, Невского и Суворовского проспектов предстоит терпеть до 1 августа.