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Происшествия29 июля 2022 20:01

«Рэмбо» с автоматом задержали на заправке в Купчино

Видео с пьяным хулиганом показала Росгвардия
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Купчинский "Рэмбо" напугал сотрудников автозаправки. Фото: Росгвардия СПб

Купчинский "Рэмбо" напугал сотрудников автозаправки. Фото: Росгвардия СПб

Неадекватный мужчина напугал работников автозаправки в Купчино. Днем в пятницу нетрезвый мужчина, держа в руках предмет, внешне похожий на компактный автомат, разгуливал по территории АЗС на Малой Карпатской улице. Работники заправки нажали тревожную кнопку.

- Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали местного «Рэмбо», который уже успел отнести оружие домой, - сообщает пресс-служба ведомства.

Позднее оружие, которое, предварительно, является пневматическим, изъяли и отправили на экспертизы. А самого мужчину отвезли в полицию, чтобы уже там выяснить причины его поступка.

- К выходным переключаемся с боевиков на мелодамы, - иронизирует пресс-служба петербургского управления Росгвардии.