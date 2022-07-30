Выходные в Петербурге будут дождливыми и холодными

В воскресенье тоже местами небольшие дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Синоптики обещают дожди и прохладу в Петербурге в эти выходные. По словам метеоролога Михаила Леуса, город на Неве попал на периферию циклона. Погода испортится уже утром в субботу, 30 июля 2022 года.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона с центром над Белым морем. В такой ситуации в регион будут поступать новые порции влажного и холодного воздуха, провоцируя образование обширных облачных поле, вызывая дожди и ограничивая дневной прогрев, - рассказала синоптик в своем telegram-канале «Погода от шефа».

Температура воздуха в субботу будет в пределах 19-21 градуса, в Ленинградской области от плюс 17 до 22 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье тоже местами небольшие дожди.