Газель столкнулась с фурой у овощебазы на Софийской в Петербурге

ДТП случилось на повороте на выезде с парковки. Фото: t.me/Megapolisonline

ДТП случилось на Софийской улице возле оптовой овощебазы в Петербурге. Два грузовика столкнулись на выезде с парковки утром 30 июля 2022 года. Об этом рассказали очевидцы в telegram-канале «Мегаполис ДТП и ЧП».

- ДТП на Софийской у овощебазы. Двое тяжелых в больнице, - пишут свидетели аварии в соцсетях.

Два человека пострадали. Фото: t.me/Megapolisonline

Уточняется, что Газель выезжала на Софийскую, где столкнулась с фурой. Грузовик получил значительные повреждения, передняя часть была смята. Газель пришлось увозить на эвакуаторе.