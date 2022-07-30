Вакансии с зарплатой до 300 тысяч назвали в Петербурге

Сервис по поиску работы составил рейтинг вакансий. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге назвали самые высокооплачиваемые вакансии. Статистику составили специалисты сервиса Работа.ру, куда включили июльские предложения от работодателей.

Зарплату от 300 тысяч предлагают юристу и менеджеру по продажам юридических услуг В обязанности будущего работника входит привлечение клиентов для заключения договоров, ведение отчетности по клиентам, подготовка к подписанию документов.

Инженер-конструктор I категории может получать до 175 000 рублей, а юридическая компания ищет маркетолога с зарплатой до 150 000 рублей. До 150 000 рублей в месяц может зарабатывает директор по развитию. Конструктор штор в Санкт-Петербурге может получать до 150 000 рублей.

- На сервисе размещено более 21,3 млн резюме, зарегистрировано более 830 тысяч работодателей, - уточняет пресс-служба сервиса.