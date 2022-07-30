На Софийской овощебазе в Петербурге мигрант схватился за нож во время драки

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция разбирается в драке на Софийской овощебазе в Петербурге. Потасовка случилась в 6 утра 29 июля на территории оптового рынка. 24-летний мигрант устроил разборки с 45-летним мужчиной. После словесной перепалки молодой человек схватился за нож и ударил оппонента.

- Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции «по горячим следам» был задержан 24-летний гражданин, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.