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Происшествия30 июля 2022 8:30

На Софийской овощебазе в Петербурге мигрант схватился за нож во время драки

Подозреваемого уже задержала полиция
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция разбирается в драке на Софийской овощебазе в Петербурге. Потасовка случилась в 6 утра 29 июля на территории оптового рынка. 24-летний мигрант устроил разборки с 45-летним мужчиной. После словесной перепалки молодой человек схватился за нож и ударил оппонента.

- Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции «по горячим следам» был задержан 24-летний гражданин, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Пострадавший госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.