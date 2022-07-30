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Общество30 июля 2022 9:49

Во время парада ВМФ в Петербурге проезд по КАД через дамбу будет запрещен

Участок трассы станет закрытым 31 июля с 7 утра по 17 часов
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Участок дороги будет закрыт до вечера 31 июля. Фото:Яндекс

Участок дороги будет закрыт до вечера 31 июля. Фото:Яндекс

В Петербурге предупреждают водителей о закрытии участка дороги по КАД через дамбу в День ВМФ. Комплекс защитных сооружений будет недоступен 31 июля с 7:00 до 17:00.

- Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадт (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На КАД будут дежурить патрульные автомобили ГИБДД и регулировать движение.

Напомним, парад в честь Дня ВМФ пройдет в Петербурге и Кронштадте 31 июля. Праздничные мероприятия в двух городах стартуют в 10 утра, сами корабли пойдут по Неве и Финскому заливу в 11:00. Поздравить моряков в Северную столицу приедет президент Владимир Путин.